Wanda Nara-Icardi, matrimonio finito di nuovo: spunta una seconda donna

Wanda Nara e Icardi ancora insieme? Non più, i due si sono lasciati: di nuovo. Per la seconda volta, infatti, Wanda sembra aver lasciato il marito calciatore, e per la seconda volta a causa del tradimento di lui con La China. Ma questa volta c’è di più.

La bomba arriva dall’Argentina, dal programma Los Angeles de la Mañana su Canal 13: nonostante le scuse pubbliche, Icardi ha ripreso i contatti con la China Suarez via Telegram. A dichiararlo è la giornalista Yanina Latorre, che ha parlato anche di un filmato erotico.

Secondo Latorre, esperta dei gossip sul calciatore, il video a luci rosse è stato mandato da La China Suarez a Mauro Icardi e, pare, anche ad altri giocatori della Nazionale argentina.

“La China ama filmarsi e inviare i video ai ragazzi che le piacciono. È una cattiva persona”, ha commentato Latorre.

Icardi e Wanda Nara (Instagram)



E quindi? A quanto riporta il quotidiano, Wanda ha di nuovo lasciato Icardi, volando da Parigi a Milano, ma questa volta senza bambini. Di certo, ha cancellato da Instagram le foto della riconciliazione che la mostravano insieme a Icardi. Dopo la crisi social e la riconciliazione, sempre social, sembrava essere stato scritto il lieto fine per la storia di Wanda e Mauro. E invece no. Perché c’è di più.

In Argentina, infatti, gira il rumor sempre più insistente secondo cui Icardi avrebbe provato a sedurre un’altra donna, prima della China Suarez. La ragazza in questione sarebbe la modella Rocio Guirao Diaz, moglie di Nicolas Paladini, padre dei suoi tre figli.

Insomma, i dubbi sono tanti, ma la certezza è una: la telenovela Wanda Nara-Icardi non è ancora finita.