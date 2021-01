Merkel rafforza il lockdown fino al 31/1. Johnson: "La nuova variante corre"

Covid, Merkel: lockdown rafforzato prorogato fino a 31 gennaio

"Prolunghiamo fino al 31gennaio le misure di restrizione e rafforziamo ulteriormente le misuregia' in vigore". E' quanto ha detto Angela Merkel al termine di unvertice, iniziato con tre ore di ritardo, con i governatori dei Laendervolto a decidere le nuove misure di lockdown in Germania. Alla luce delnumero ancora troppo alto di contagi, "e' chiaro che i contatti devonoessere ancora ridotti di piu'", ha aggiunto la cancelliera. "Pertantochiediamo a tutti i cittadini di ridurre i contatti al minimopossibile". Merkel ha anche confermato che d'ora in poi "sarannopermessi gli incontri privati solo con una persona in piu' oltre alnucleo familiare". La cancelliera ha anche confermato che glispostamenti dei cittadini non potranno oltrepassare un raggio di 15chilometri rispetto alla propria abitazione.

Covid, Gb: altri 830 morti e nuovo record contagi a 60.916

Altri 830 morti nel bollettino Covid-19 di oggi in Gran Bretagna. Il totale sale a 76,305 eguagliando il bilancio dell'Italia. I nuovi positivi sono 60.916 aggiornando il record.

Covid, Johnson: nuova variante veloce in tutta la Gran Bretagna

Il contagio della nuova variante di Covid-19 scoperta in autunno in Gran Bretagna corre velocemente in tutte le regioni inglesi e nel resto della Gran Bretagna. Sono i dati forniti dall'Ufficio nazionale di statistica illustrati nella conferenza stampa dal premier Boris Johnson, l'epidemiologo Chris Whtty e il farmacologo Patrick Vallance.

Covid, la variante 'corre' in Gb. Un mln contagiati in Inghilterra

Erano piu' di un milione le persone positive al Covid-19 in Inghilterra tra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Il dato, dell'Ufficio nazionale di statistica britannico, e' stato fornito dal premier britannico, Boris Johnson, in una conferenza stampa. Secondo i dati dell'Office for National Statistics, si sono contagiate 1 persona su 50 in Inghilterra, circa il 2,06% della popolazione. Quindici giorni prima, nel periodo tra il 17 e il 23 dicembre erano 800.900 persone, ovvero una su 70. L'epidemia nel Regno Unito, dove l'Inghilterra e' entrata nel terzo lockdown, non si ferma, 'gonfiata' dalla cosiddetta variante inglese, che -ha detto il premier- si sta diffondendo ovunque. Proprio oggi i casi sono arrivati a quota 60.916, il numero piu' alto mai registrato. Johnson ha aggiunto che i ricoveri sono il 40% in piu' che nel primo picco e ha assicurato comunque che sono state vaccinate 1,1 mln di persone in Inghilterra e 1,3 mln nel Regno Unito, il 23% di chi ha piu' di 80 anni.