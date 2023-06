Covid, Zuckerberg: "Abbiamo censurato notizie vere". Crolla l'impero Meta

Meta, crolla il castello di carta della lotta alla disinformazione: "Abbiamo censurato molte cose rivelatesi vere"

Parlare di Facebook come di un castello di carte potrebbe apparire fuorviante, vista la dimensione virtuale della piattaforma. Eppure il paragone è calzante, se si vuole descrivere il crollo che ha avuto l’impero di Mark Zuckerberg sul tema della lotta alla disinformazione. È stato lo stesso ceo ad ammetterlo: Facebook si è sbagliato, la censura operata durante gli anni dell’emergenza sanitaria è stata tutt’altro che corretta.

“Sul Covid-19 penso che l’establishment scientifico si sia confuso su un mucchio di fatti e abbia chiesto di censurare un sacco di cose che, in retrospettiva, sono finite per essere discutibili o vere” ha dichiarato il presidente di Meta. Ed ecco che tutto il castello di carte sulla lotta alla disinformazione crolla in un colpo. Con le sue parole Zuckerberg mette in discussione il comportamento che ha avuto la scienza durante la crisi Covid e con essa il ruolo dei fact-checkers, sinora considerati detentori della verità nel mondo social. Non solo, ammette anche l’ingerenza esterna.