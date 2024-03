Criptovalute, Bankman-Fried condannato a 25 anni: dovrà pagare 11 miliardi

Sam Bankman-Fried, il re delle criptovalute, condannato a 25 anni di carcere: l'accusa ne aveva chiesti 50

E' stato condannato a 25 anni di carcere il fondatore di Ftx, Sam Bankman-Fried. Il giudice Lewis Kaplan ha anche ordinato anche la confisca di 11,2 miliardi di dollari a Bankman-Fried, spiegando che questi fondi possono essere utilizzati per contribuire a finanziare il rimborso delle vittime nel processo di fallimento di Ftx.

Bankman-Fried ha riconosciuto in aula i suoi errori e si è detto dispiaciuto per quello che è successo ai clienti, ma non ha pronunciato "mai una parola di rimorso per aver commesso crimini terribili", ha detto il giudice Kaplan.

I pubblici ministeri avevano chiesto il doppio della pena, 50 anni di detenzione, per le "dimensioni straordinarie" della frode multimiliardaria del magnate delle criptovalute.

Il suo exchange di criptovalute, Ftx, è cresciuto fino a diventare il secondo più grande al mondo con 10-15 miliardi di dollari scambiati ogni giorno.