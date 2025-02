Regno Unito, tragedia in una scuola: 15enne accoltellato a morte da un coetaneo

Studente 15enne uccide a coltellate un compagno di scuola

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a morte all'interno della All Saints Catholic High School di Sheffield, nel cuore dell'Inghilterra. La polizia ha arrestato il presunto responsabile, un coetaneo e compagno di scuola della vittima. L'istituto è stato evacuato mentre le forze dell’ordine mettevano in sicurezza l’area. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente violenza giovanile nel Regno Unito