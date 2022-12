2022, le celebrità che ci hanno lasciato: da Olivia Newton-John a Ivana Trump

2022, tutte le celebrità che ci hanno lasciato quest'anno. Ecco chi sono

Sarà sicuramente un anno da ricordare il 2022, anno in cui abbiamo dato l'addio a personaggi che hanno rappresentato un monumento nel cinema, nello sport, nella politica, nella letteratura, nella musica. Giovani e meno giovani, uomini e donne considerate vere e proprie celebrità, di cui tutti si ricordano, che in tanti hanno amato.

Iniziando dal giornalista fiorentino David Sassoli nominato presidente del Parlamento Europeo nel 2019, e che l’11 gennaio scorso ha perso la sua battaglia contro il mieloma. Poco dopo è venuta a mancare Monica Vitti, l'attrice italiana più versatile con 60 anni di carriera alle spalle, accompagnata in aprile da Catherine Spaak, morta a 77 anni nella sera di Pasqua, lasciando una collezione lunghissima di film, di programmi televisivi. E a dicembre è scomparso anche Lando Buzzanca, attore di successo nella commedia sexy all'italiana.

Il mondo della musica ha pianto, il 25 marzo, Taylor Hawkins, lo straordinario batterista dei Foo Fighters morto a 50 anni in una camera d'albergo in Colombia. Come dimenticare poi, Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump che ci ha lasciati il 14 luglio nella sua casa di New York, o ancora la celebre Olivia Newton-John, la dolce Sandy nel film Grease che se ne è andata a 73 anni a causa del cancro.

Tornando in Italia, non si può non menzionare Eugenio Scalfari, dalla lunga carriera di giornalista e fondatore di Repubblica. Insieme a Piero Angela, morto il 13 agosto a 94 anni dopo quasi altrettanti al servizio della divulgazione scientifica, e ancora a Roberto Maroni, scomparso a 67 anni con un’eredità politica solida legata al partito della Lega.

Tra i “leader” scomparsi nel 2022 Mikhail Gorbaciov, politico e statista sovietico, e nientemeno che l’immortale regina Elisabetta II, che ci ha lasciato con il lutto dell’anno l’8 settembre, a 96 anni e dopo 70 con la corona in testa. Immortali, intramontabili celebrità, vip, come Angela Lansbury, la Jessica Fletcher della serie tv, quella che per tutti ancora a 96 anni era la “signora in giallo”. O ancora come Robbie Coltrane, l'indimenticabile interprete del gigantesco Rubeus Hagrid nei film di Harry Potter. Anche la moda e lo sport non sono stati risparmiati, e in questo 2022 hanno pianto tra gli altri Renato Balestra, 98 anni e una carriera nell’haute coture, e Sinisa Mihajlovic, il difensore e poi allenatore di calcio che si è spento il 16 dicembre dopo una lunga lotta contro la leucemia, lasciano in lacrime tantissimi tifosi.