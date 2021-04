A Fondi il vero coprifuoco, nessuno esce. Esplodono le auto, guerra di droga

Il Coronavirus fa paura e costringe la gente il più possibile in casa. Ma a Fondi, una cittadina tra Roma e Napoli il coprifuoco è doppio. Si resta in casa non solo per evitare il contagio ma soprattutto è dettato dalla paura, dopo l'impressionante sequela di bombe carta esplose nell'ultimo mese e mezzo. Tre ordigni e quattro auto incendiate, - si legge sul Messaggero - un botta e risposta di intimidazioni e minacce di fuoco che lasciano ipotizzare una pesante guerra interna alla criminalità per il controllo dello spaccio di droga. Ciò che sta accadendo a Fondi nelle ultime settimane è tuttavia ancora da decifrare. Gli investigatori ipotizzano una frattura importante che ha scosso gli equilibri all'interno della criminalità, provocando una guerra che per adesso è stata portata avanti utilizzando ordigni e inneschi per incendi. Nessuno lo dice apertamente, ma il timore è che dalle bombe carta si possa presto passare ad azioni più violente. La popolazione è comprensibilmente spaventata.

Sui social, - prosegue il Messaggero - specialmente nei gruppi dedicati alla città, si leggono tanti messaggi di cittadini che, magari dopo aver sentito un rumore, chiedono: «Avete sentito anche voi? E' successo qualcosa?». E non si tratta di esagerazione, perché a Fondi sta veramente accadendo qualcosa che non ha precedenti recenti. Tra l'altro uno degli incendi, ripreso da una telecamera di sorveglianza, non è stato denunciato da nessuno, ma non è passato inosservato agli occhi degli investigatori. Addirittura, in città, c'è chi ha paura di uscire per una semplice passeggiata con il cane: «Visto quello che sta succedendo, evito di passare vicino a portoni e macchine parcheggiate - racconta una donna - Mi tengo a debita distanza, preferisco camminare nel bel mezzo della via per evitare rischi».