A Venezia basta paccottiglia, lavanderie a gettone e distributori automatici

Venezia dice stop ai negozi di paccottiglia

La decisione, in aria da tempo, e' stata presa con il varo - come riferiscono i quotidiani locali - del nuovo regolamento del commercio. Il nuovo regolamento - secondo il Comune - non ha precedenti in Italia e si appella alle peculiarita' uniche su scala mondiale della citta' antica di Venezia.

Nello specifico, la delibera prevede che negli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a vincolo culturale e in tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco non sia consentito l'ampliamento e cambio di gestione di locali esistenti; stop a distributori automatici di bibite e cibo ma anche alle lavanderie a gettone senza personale presente, ma soprattutto spariranno progressivamente quelle 'botteghe' che vendono modellini di gondole in plastica, pseudo vetro artistico e gadget vari che fanno riferimento a Venezia e non solo.

Via libera invece nella zona di San Marco al commercio al dettaglio o produzione del settore di moda di alta gamma; librerie; gallerie d'arte e antiquari; arredamento e design; commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe; artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico.



