Rino Petino, così la Puglia parla di Prossimità 4.0 e di logistica del futuro

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Rino Petino, a Monopoli l’incontro “Prossimità 4.0 – La logistica del futuro” per raccontare la customer experience

Si è tenuto ieri pomeriggio a Monopoli l’evento “Prossimità 4.0 – La logistica del futuro” di Rino Petino, impresa pugliese e punto di riferimento per il mercato del retail e degli sporting goods, per raccontare l’evoluzione del brand e svelare il dietro le quinte della customer and shopping experience.

Durante l’incontro, ospitato nel quartiere generale dell’azienda, i partecipanti hanno avuto modo di visitare i magazzini automatici verticali multi-colonna SILO2, fiore all’occhiello del brand e vero e proprio gioiello di logistica, frutto della collaborazione tra Sidea Group, società di consulenza specializzata in tecnologie per il marketing omnicanale, e ICAM, specializzata nella progettazione e produzione di innovativi sistemi automatici per lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita di materiali e merci.

Brand identity, sistemi e-commerce, logistica di prossimità per l’omnicanalità e cyber security sono stati il cuore del dibattito del pomeriggio, animato da Francesco Petino (Master Coordinator di Rino Petino), Stefania Ressa (Marketing and Communication Manager presso Sabanet e amministratrice della Larry Agency), Carmen Cellamare (Project Manager di Sidea Group), Elisa Birelli (Retail & City Logistics Manager di ICAM S.r.l.), Stefano Aversa (Founder di AESSE Soluzioni Informatiche&UANIA Always Connected), Fedele Amoruso (Solution Architect di Sidea Group), Antonio Pipoli (Software Dept Manager di ICAM S.r.l.) e l’Ing. Marco Belardi (Consulente per il Ministero dello Sviluppo Economico e Presidente UNI CT 519 “Tecnologie abilitanti per Industry 4.0”).