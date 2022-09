Abano Terme, 30enne accoltellato a morte, la fidanzata confessa

Abano Terme, svolta nelle indagini sulla morte per accoltellamento del 30enne, la fidanzata ha confessato l'omicidio

Valentina Boscaro, la fidanzata di Mattia Caruso, il 30enne di Albisignasego in provincia di Padova, accoltellato tra la notte di domenica 25 e linedì 26 settembre, è stata fermata con l'accusa di omicidio.

Da una prima ricostruzione dei fatti, la coppia Caruso e Boscaro si trovava insime presso i Laghi di Sant'Antonio, dove la vittima è stata uccisa fuori da un locale durante una lite.

A quanto pare questa versione non ha convinto gli investigatori e durante l'interrogatorio in caserma, Valentina Boscaro alla fine ha ammesso di aver ucciso il compagno con un coltello a serramanico.

Pur essendo ferito in maniera grave, Mattia Caruso ha avuto la forza di mettersi alla guida della sua auto per poi accasciarsi esanime al suolo. Inutile il trasporto in ospedale, dove è morto poco dopo il ricovero.