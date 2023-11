Abusi sessuali su dieci minori che aveva in cura. Arrestato uno psicologo

Psicologo arrestato, palpeggiamenti e insegnamenti di "tecniche di respirazione" su pazienti minorenni

Uno psicologo 40enne di Montecatini Terme é stato arrestato. L'accusa é di quelle pesanti: molestie sessuali su dieci pazienti (la maggioranza minorenni), che aveva in cura. Spacciava abusi per pratiche di rilassamento. Tutto é stato svelato al termine di lunghe indagini condotte dalla polizia e coordinate dalla Procura di Pistoia. Lo psicologo avrebbe molestato in maniera reiterata dieci dei propri pazienti (dei quali sette minori di 18 anni e tra questi anche quattro ragazze con meno di 16 anni), persone che, trovandosi in condizioni di fragilità e vulnerabilità, si erano rivolte a lui per risolvere le loro problematiche personali.

L'indagine - riporta Repubblica - ha avuto origine dalla denuncia fatta nel gennaio 2023 da una vittima, all'epoca dei fatti 14enne, che ha raccontato di aver conosciuto lo psicologo durante alcuni incontri informativi organizzati a scuola. Una volta instaurato un rapporto di fiducia con i giovani pazienti, lo specialista li invitava nel suo studio per gli incontri. Nel suo computer e nel cellulare sono stati trovati dalla polizia alcune chat sui social tra lo psicologo e alcune sue giovani pazienti. Inizialmente provava ad insegnare alcune tecniche di respirazione e poi passava al contatto fisico. Le pazienti hanno denunciato palpeggiamenti, ma lo psicologo a volte si sdraiava anche accanto a loro su dei materassini che si trovavano nel suo studio.