Accoltella il padre con un machete, ma i genitori lo coprono per non farlo arrestare

Sardegna, accoltella il padre con un machete ma viene coperto dai genitori. Poi la verità

Armato di machete, un ragazzo di 17 anni ha ferito alle spalle il padre di 40 anni, per poi danneggiare gli arredi della casa di famiglia e minacciare la madre. L'episodio e' avvenuto a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano.

I genitori, inizialmente, hanno cercato di coprire il figlio, anche dopo che il padre e' finito in ospedale in codice rosso, attribuendo la responsabilita' dell'aggressione a un inesistente sconosciuto che cercava di rubare un motorino fuori dalla casa. Il 17enne e' stato arrestato e condotto nel carcere minorile di Quartucciu (Cagliari), con l'accusa di lesioni aggravate.

L'altra notte una pattuglia del commissariato di Quartu Sant'Elena e' intervenuta in un'abitazione della citta' dov'era stato segnalato l'accoltellamento di un quarantenne. Ai poliziotti e' stato riferito che poco prima dell'1, allertato da rumori provenienti dall'esterno, l'uomo si era alzato per verificarne l'origine.

La moglie ha raccontato di aver poi sentito il marito urlare e di averlo trovato sanguinante a terra, fuori casa. La vittima ha fornito la versione, poi rivelatasi falsa, dell'aggressione subita da un ladro sconosciuto. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, l'uomo e' stato ricoverato in osservazione; non e' in pericolo di vita. Un'ora piu' tardi il centro operativo della questura di Cagliari ha ricevuto un'altra richiesta d'intervento dalla stessa abitazione di Quartu.

A chiamare e' stata la moglie del ferito per segnalare che l'aggressore si era ripresentato, armato di machete. Ma quando gli agenti delle Volanti sono tornati nella casa e' emersa la verita'. Era presente il figlio 17enne della coppia, che aveva danneggiato gli arredi e minacciato la madre, costringendola a scappare all'esterno in attesa dell'arrivo dei poliziotti.

Il ragazzo e' stato bloccato e l'arma - trovata su un piano di lavoro della cucina - sequestrata. Solo a quel punto la donna ha ammesso che ad aggredire il marito era stato il loro figlio, dopo una discussione per futili motivi. Il pm di turno del tribunale dei minori di Cagliari ha disposto per il 17enne la misura precautelare dell'accompagnamento nel carcere minorile.