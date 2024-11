Adescava minorenni con regali costosi, soldi e droga. Villa San Giovanni, arrestato un 37enne

Si guadagnava la fiducia delle sue vittime attraverso regali costosi, denaro e, a volte, droga. A Villa San Giovanni, nel Reggino, un 37enne è stato arrestato con l’accusa di reati di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni, prostituzione minorile e cessione di sostanza stupefacente a soggetti minorenni, nei confronti di sei minori, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni.

Ad accorgersi di tutto è stata la madre di una delle vittime. La donna, allarmata dai comportamenti del figlio e dalla sua frequentazione con un uomo più grande, a maggio scorso, si è rivolta al commissariato di Villa San Giovanni. Da qui dunque è partita l'indagine svolta dalla polizia giudiziaria, coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dando il via a un’inchiesta che ha svelato inquietanti retroscena.

Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, la polizia ha ricostruito come l’uomo guadagnasse la fiducia delle vittime, offrendo denaro, regali costosi e, in alcuni casi, droghe. Questo schema gli avrebbe permesso di manipolare i ragazzi per raggiungere i suoi scopi personali. L’arresto, avvenuto dopo mesi di indagini, ha portato il 37enne nella locale casa circondariale.