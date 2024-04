Afragola, il battesimo finisce in rissa. Pistole e mazze da baseball: 5 feriti

Afragola, due famiglie si scontrano davanti alla chiesa. In 5 finiscono in ospedale

Un battesimo rischia di finire in tragedia ad Afragola, comune alle porte di Napoli. Uno screzio tra due famiglie provoca il caos, prima scoppia la rissa con mazze da baseball, poi si passa alle pistole. Tutto è accaduto ieri intorno a mezzogiorno, tre persone - riporta Il Messaggero - sono state raggiunte dai proiettili, uno alla gamba e un altro all'addome. Mentre altri due hanno riportato lesioni alla testa e in varie parti del corpo causate dai colpi ricevuti dalle mazze da baseball. Nessuno, scrive il Messaggero, sarebbe in pericolo di vita. Tutti cinque i feriti, come hanno accertato gli inquirenti, sono stati coinvolti sia nella rissa che nella sparatoria.

Il sindaco di Afragola: "Il bilancio della sparatoria poteva essere una strage", ha detto Antonio Pannone. "Non è ammissibile – ha affermato il primo cittadino – che episodi del genere si verifichino in una piazza centrale, a poche decine di metri da una parrocchia dove si sta celebrando la messa domenicale, a cui partecipano un gran numero di concittadini, in particolare tante famiglie con bambini. Non si può tollerare questa assurda facilità nel disporre di armi da fuoco".