Morto Vincenzo Agostino, padre coraggio della lotta alla mafia: aveva 87 anni

E' morto Vincenzo Agostino, 87 anni, che per tanti anni si è battuto per ottenere giustizia per la morte del figlio Nino, l'agente di polizia assassinato dalla mafia, assieme alla moglie incinta Ida Castelluccio, l'8 agosto del 1989.

Era conosciuto per il suo impegno e per la lunga barba bianca: l'avrebbe tagliata solo dopo che fosse stata fatta verità sui mandati del duplice omicidio e sul depistaggio delle indagini. Sua moglie, Augusta Schiera, era morta nel 2019, ma Vincenzo Agostino ha continuato senza sosta la sua battaglia fino all'ultimo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime "il suo cordoglio per la morte di Vincenzo Agostino, protagonista di un costante e coraggioso impegno contro i crimini della mafia e per la ricerca della verita'". Lo rende noto il Quirinale.

Il ricordo del presidente della Regione Sicilia Schifani: "Con Vincenzo Agostino scompare uno dei simboli di testimonianza antimafia e di impegno della societa' civile. Insieme alla moglie non ha mai smesso di lottare, con grande coraggio e forte determinazione, alla ricerca della verita' sull'omicidio del figlio Nino e della nuora Ida. Ai familiari giunga il profondo cordoglio e la vicinanza mia personale e dell'intero governo regionale". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.