Aggredita da un cane nel Trapanese, donna muore per le gravi ferite

È deceduta nella serata del 21 marzo, a Petrosino (in provincia di Trapani), la sessantaduenne Erina Licari, a causa delle gravi ferite riportate in seguito all’aggressione di un cane. Al momento dell’attacco, la donna si trovava di fronte alla propria abitazione, nei pressi dello stadio comunale, in una zona compresa tra via Trapani e viale Mediterraneo.

Le lesioni causate dai morsi si sono rivelate fatali e, all’arrivo dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare: hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo è intervenuta la polizia, che, sotto il coordinamento della Procura di Marsala, sta indagando per verificare se si tratti di un cane randagio o di un animale di proprietà, ma lasciato incustodito.