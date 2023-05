Air Force Renzi abbandonato all'aeroporto di Fiumicino. E gli italiani pagano

Air Force Renzi, l'aereo di Stato abbandonato a Fiumicino è costato 150 mln in otto anni

Abbandonato da cinque anni e nessuno sa cosa farne. Presentato dall’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli durante il governo Renzi, l’Airbus di Stato sta facendo la ruggine nell’aeroporto di Fiumicino di fronte agli ex hangar Alitalia.

Rinominato “Air Force Renzi”, il velivolo era stato voluto con l’idea di dotare gli esponenti dell’esecutivo italiani di un aereo in grado di coprire distanze lunghe senza dover fare scali. Ma, appena insediato, il governo giallo-verde di Conte ha sciolto il contratto con Etihad Airways.

Nessuno sa cosa fare con l’aereo abbandonato a Fiumicino

“Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Una decisione sacrosanta, tutt’altro che simbolica”, aveva commentato nel 2018 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ebbene, dopo ben quattro governi, l’Airbus A340-500 è ancora lì, parcheggiato e lasciato al suo triste destino. E nessuno ha idea di cosa farne, né di chi sia la responsabilità dell’eventuale smantellamento.

Interpellato dal Corriere della Sera, un dirigente di Etihad Airways (il quale ha chiesto di mantenere l’anonimato) ha dichiarato che “è ancora un tema delicato e nessuno vuole esporsi”.

Cosa prevede il contratto di leasing

Ma passiamo ai soldi. Secondo i documenti citati nel 2018 dall’ex ministro Toninelli, per l’Italia il conto da pagare sarebbe di ben 150 milioni di euro in otto anni, una mazzata da quasi 19 milioni l’anno.

Nel dettaglio, la voce leasing incide per ben 81 milioni, la manutenzione 31 milioni, l’handling per 12 milioni e 4 milioni di euro per l’addestramento dei piloti.