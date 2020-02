Air Italy: sit-in a Cagliari e presidio al Ministero dei Trasporti

AIR ITALY, SIT-IN A CAGLIARI: ATTESE 250 PERSONE

I lavoratori di Air Italy, in assemblea permanente nell'aeroporto di Olbia, martedì 18 febbraio saranno a Cagliari per un sit-in davanti al palazzo del Consiglio regionale, nella centralissima via Roma. Si attendono almeno 250 persone che arriveranno in treno, autobus e auto private. L'appuntamento è alle 10 davanti sotto i portici e dopo mezz'ora circa una delegazione guidata da Cgil, Cisl, Uil e Usb incontrerà i capigruppo.

AIR ITALY, GIOVEDì 20 PRESIDIO DAVANTI AL MIT

Secondo quanto apprende l'AGI verrà chiesto anche di poter illustrare la situazione dei dipendenti della compagnia aerea messa in liquidazione durante i lavori del consiglio, previa sospensione di quelli all'ordine del giorno. Alcune centinaia di dipendenti di Air Italy il 19 si imbarcheranno con i pullman a Olbia per raggiungere in nave Civitavecchia e poi Roma dove il 20 'presidieranno' il ministero dei Trasporti in occasione della riunione decisa la scorsa settimana. Sono stati convocati oltre ai sindacati di categoria, Ampav, Anac, Associazione Piloti e i presidenti di Sardegna e Lombardia.