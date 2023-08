Albania, turisti italiani scappano dal ristorante senza pagare. E Meloni...

Albania, quattro turisti italiani scappano dal ristorante senza pagare il conto di 20 euro a testa. Ma a provvedere al pagamento ci pensa Giorgia Meloni

In questa estate di tormentoni, oltre agli scontrini pazzi, sta prendendo piede anche la caccia al turismo low cost. Tra le mete rivendicate come mecche del relax a prezzi stracciati c'è l'Albania, che sta vivendo un nuovo boom turistico proprio grazie agli italiani. Ecco però che si scopre l'inaspettato: uno dei modi in cui i nostri connazionali risparmiano andando a fare le vacanze in Albania è quello di non pagare il conto al ristorante. In queste ore, infatti, è diventato virale sui social, e non solo, un video in cui si vedono quattro turisti italiani mangiare in un locale albanese, scappando poi via alla velocità della luce senza pagare il conto di circa 80 euro.

