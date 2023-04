Alec Baldwin, cade l'accusa di omicidio: rischiava fino a 5 anni di carcere

Alec Baldwin, la procura del New Mexico lascia cadere le accuse di omicidio colposo per la sparatoria sul set di "Rust"

Cade l'accusa contro Alec Baldwin di omicidio colposo per una sparatoria mortale su un set cinematografico. L'attore americano era stato accusato a gennaio scorso per la morte del direttore della fotografia, Halyna Hutchins, durante le riprese del western "Rust" in New Mexico nel 2021. Lui si era dichiarato non colpevole, ma se l'accusa fosse stata confermata, Baldwin avrebbe rischiato da 18 mesi fino a cinque anni di carcere.

Secondo l'attore, la pistola che aveva in mano quando è partito il colpo - una Colt calibro 45 - doveva essere sicura, un'arma di scena e non munita di prioiettili veri. La sparatoria, che ha ucciso Hutchins e ha ferito il regista Joel Souza, sarebbe stato quindi accidentale. Per questo motivo, la Procura del New Mexico ha deciso di voler ritirare le accuse. Mentre quelle contro Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile delle armi sul set del film, rimangono invariate.

"Negli ultimi giorni e in preparazione dell'udienza preliminare del 3 maggio 2023, sono emersi nuovi fatti che richiedono ulteriori indagini e analisi forensi", si legge in una dichiarazione degli avvocati del New Mexico. "Per questo motivo respingeremo le accuse di omicidio colposo contro il signor Baldwin per condurre ulteriori indagini, questa decisione non assolve il signor Baldwin dalla responsabilità penale e le accuse possono essere ripresentate. La nostra indagine di follow-up rimarrà attiva e in corso".

I legali di Baldwin hanno accolto con favore la decisione, che dovrebbe essere formalizzata venerdì in un'udienza in tribunale a Santa Fe, nel Nuovo Messico. "Siamo lieti della decisione di archiviare il caso contro Alec Baldwin e incoraggiamo un'indagine adeguata sui fatti e le circostanze di questo tragico incidente", hanno commentato Luke Nikas e Alex Spiro.