Alessandria, stermina suocera, moglie e figlio e poi si toglie la vita

Alessandria: va a trovare la suocera in Rsa, l'accoltella a morte e poi si toglie la vita

Tragedia ad Alessandria: Martino Benzi, ingegnere informatico di 66 anni titolare di uno studio di consulenza informatica e di progettazione e realizzazione di siti web, che era andato a trovare la suocera nella casa di riposo, Carla Schiffo di 78 anni. l’ha uccisa e poi si è suicidato. Pare che l’omicidio sia stato compiuto con un coltello, in un momento in cui la donna, di un’ottantina d’anni, e il genero erano rimasti soli, pare nel giardino della residenza per anziani.

Ma la storia è ancora più grave: l'uomo, infatti, prima di recarsi nella Rsa avrebbe ucciso anche la moglie, Monica Berta di 57 anni e il figlio Matteo di 17 anni, che stava ancora dormendo. I carabinieri, secondo quanto si apprende, in seguito alla tragedia nell'istituto hanno cercato di rintracciare moglie e figlio dell'uomo, scoprendo quindi che la donna non era andata al lavoro e che il ragazzo non era a scuola. E' a quel punto che i militari sono andati a casa della famiglia e, sfondata la porta, hanno trovato i due cadaveri.