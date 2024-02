Alessia Fabiani indagata: i maltrattamenti dell'ex marito? Mai esistiti

L'ex letterina Alessia Fabiani indagata per falsa testimonianza: aveva accusato l'ex marito di maltrattamenti e lesioni. Lui è stato assolto

L'ex letterina Alessia Fabiani risulta indagata per falsa testimonianza nei confronti dell'ex marito, Fabrizio Cherubini, che era stato accusato dall'ex compagna di maltrattamenti e lesioni.

Come riporta Repubblica, la storia inizia nel 2016, quando Cherubini, secondo la denuncia della Fabiani, avrebbe aggredito l’attrice “stringendole il collo, colpendola con schiaffi e spinte, tanto da cagionarle in un’occasione le lesioni, nonché danneggiandole gli effetti personali”, dicono gli atti in cui vengono narrati insulti e minacce. La faccenda finisce in tribunale ma qualcosa non torna. La “diffusa litigiosità in cui i singoli episodi appaiono slegati gli uni agli altri” rende difficile contestare maltrattamenti. E una remissione di querela rende impossibile portare avanti l’accusa di lesioni. L’attrice però disconosce quella remissione e la causa comunque va avanti d’ufficio. La Fabiani deposita anche un certificato medico in cui si parla di ecchimosi ovunque, ematomi al cuoio capelluto e alla mandibola, contusioni al collo, ferite da morso al labbro, tumefazioni vicino all’orecchio e anche numerosi lividi alle braccia.

Tuttavia Fabrizio Cherubini e il suo avvocato penalista Emanuele Mancuso riescono a ribaltare la narrazione. Video e prove in mano affermano che la causa nasce da menzogne che avrebbe detto la Fabiani.