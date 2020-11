Cronache

Venerdì, 20 novembre 2020 - 18:28:00 Alitalia, la procura chiede l'archiviazione per Colaninno e Mustie Analoga richiesta per Laghi, Cortesi e Mansi. Anche per gli altri 16 indagati chiesto il rinvio a giudizio

La procura di Civitavecchia ha chiesto l'archiviazione di Roberto Colaninno, presidente di Piaggio e Jean Pierre Mustier, ad di Unicredit, nell'ambito dell'inchiesta per il crack Alitalia. Analoga richiesta anche per Enrico Laghi (consulente incaricato e amministratore di Midco), Alessandro Cortesi (componente del collegio sindacale) e Antonella Mansi, componente del consiglio di amministrazione di Alitalia. E' quanto si apprende da fonti legali. Erano 21 gli indagati e per gli altri 16 e' stato chiesto, sempre secondo quanto e' stato possibile apprendere, il rinvio a giudizio.