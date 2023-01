Allerta in Spagna, ritirato un lotto di un farmaco per lo stomaco: i rischi

La Spagna ritira un lotto di un farmaco per lo stomaco: i rischi

È di nuovo allerta sanità in Spagna: dopo i fatti dello scorso dicembre che hanno visto il ritiro di tre farmaci dal mercato (Isohes, Voluyte e Voluven), solitamente utilizzati per ripristinare la volemia causata dal sanguinamento, l'Agenzia spagnola corre ai ripari per sanare un'ulteriore anomalia. Questa volta sotto il mirino del Ministero della Salute è finito un lotto del farmaco molto popolare per lo stomaco.

In particolare si tratta dell'Omeprazole Stada da 40 milligrammi sotto forma di capsule rigide gastroresistenti e con una presentazione di 28 pillole per blister. Come riportato dall'agenzia regolatoria, è stato rilevato un risultato fuori specifica nel contenuto del principio attivo, per cui chiedono il ritiro dal mercato di tutti i prodotti interessati e la loro restituzione al laboratorio attraverso i consueti canali.

Allerta sanità in Spagna, ecco qual è il lotto ritirato

Ma quali sono le specifiche del farmaco ritirato dall'Agenzia spagnola? Si tratta del lotto di Omeprazole LC63278, con codice nazionale -NR: 69487, CN: 660281- e data di scadenza 31/07/2024. Il farmaco è stato prodotto da Laboratorios Liconsa ad Azuqueca de Henares (Guadalajara) e distribuito da Laboratorios Stada.

La Spagna ritira un lotto di un farmaco per lo stomaco: il grado di rischio

Premettendo che l'omeprazolo è uno dei farmaci più venduti in Spagna e, nel 2015, è diventato il farmaco più consumato, con oltre 50 milioni di confezioni vendute, bisogna però stare attenti ai gradi di rischio. Secondo l'Aemps i difetti di qualità dei farmaci si possono dividere in tre categorie (1, 2 e 3). Il primo di essi corrisponde a un rischio più elevato e la classe tre a un rischio inferiore. In questo caso, Aemps sottolinea che si tratta di un difetto di classe tre. Un eccesso del farmaco può causare reflusso gastroesofageo, sensazione di bruciore e persino accentuare le ulcere.