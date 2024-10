Alluvione in Spagna, cos'è la Dana: il fenomeno meteo che ha flagellato Valencia

Alluvione in Spagna, la prima causa della violenta tempesta che ha colpito Valencia è la Dana: tutti i segreti questo fenomeno meteo sempre più frequente

L'alluvione che ha messo in ginocchio la Spagna, creando morti e devastazione, è dovuta a un fenomeno finora sconosciuto ai non esperti. Si tratta di un’ondata di maltempo nota come Dana, acronimo di “Depresión Aislada en Niveles Altos” (depressione isolata a livelli elevati). Una sorta di esplosione meteo che genera rovesci devastanti.

La Dana è un fenomeno meteorologico che si manifesta relativamente di frequente nell’area del Mediterraneo, spiegano gli esperti di climatogia. Fortunatamente, la maggior parte delle volte non si presenta con l’intensità che ha caratterizzato gli eventi dei giorni scorsi. Ma quando l'intensità delle correnti che si scontrano è forte può esser letale.

Si tratta di una depressione (ossia una zona di bassa pressione atmosferica) isolata, localizzata ad altitudini elevate (fra 5mila e 9mila metri) e formata da aria fredda. Si genera a partire da correnti a getto fredde, come la corrente a getto polare. Queste correnti si spostano con movimenti ondulatori che a volte generano delle anse così pronunciate da causare lo “strozzamento” di una massa d’aria che diventa indipendente dalla corrente originaria.

Ad aumentare la potenza della Dana sicuramente ci sono i mutamenti climatici e l'aumento di umidità dovuta all'evaporazione dell'acqua a terra. Questo genera una sorta di vortice in aria che poi deflagra come una bomba con precipitazioni mostruose e grandinate devastanti al suolo.