Maltempo, il climatologo: "Alluvione in Spagna ampiamente prevista, è mancata la comunicazione tra istituzioni e cittadini"

Alluvione in Spagna, Mattia Gussoni - climatologo de ilmeteo.it - ad Affaritaliani: "L'alluvione e l'allerta rossa erano state diramate da 3 giorni, è mancata la comunicazione ai cittadini"

Mattia Gussoni, uno dei massimi esperti in Italia di meteorologia, fa il punto della situazione dopo l'alluvione che ha flagellato la Spagna: "E' stata la coda della perturbazione che ha colpito Emilia, Toscana e Liguria. Ora ci aspettano 7 giorni primaverili".

Gussoni, l'alluvione in Spagna ha chiamato in ballo la mancanza di comunicazioni sull'effettivo pericolo. È così?

"Non scherziamo. Dal fronte meteo era ampiamente prevista l'alluvione e la sua potenza devastante. Da almeno tre giorni la Protezione civile spagnola aveva diramato l'allerta rossa. È evidente, come troppo spesso accade anche in Italia, che è saltato lo step di comunicazione ai cittadini".

Mica una cosa da niente...

"Noi siamo meteorologi, a ognuno il proprio ruolo..."

Un'alluvione devastante come quella che ha colpito l'Italia?

"Si tratta della stessa perturbazione, anzi la coda di quella che nei giorni scorsi ha attraversato la nostra penisola mettendo in ginocchio regioni come Toscana, Emilia e Liguria".

E nei prossimi giorni?

"Ci sarà una settimana di sole e alta pressione. Con temperature miti".

Più che a novembre sembra di essere in aprile...

"Si tratta di un caldo anomalo con temperature ben al di sopra della media stagionale".