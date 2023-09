Alto Adige, 14enne violentata da due uomini durante la festa di paese

Orrore in Alto Adige: 14enne violentata da due uomini alla festa di paese. E non è il primo caso

In Alto Adige è in aumento il fenomeno delle violenze sessuali nei confronti di giovani donne. Alcune settimane fa una ventenne è stata violentata a Merano e ora, come riporta il Corriere della Sera dell'Alto Adige, una ragazza di 14 anni è stata aggredita sessualmente da due uomini, non originari della provincia di Bolzano, ad una delle tradizioni feste di paese.

I fatti risalirebbero al mese di luglio ma la notizia è trapelata solo ora. A seguito della denuncia sporta dalla ragazza, la Procura del capoluogo altoatesino ha confermato che è stata aperta un'indagine senza fornire ulteriori informazioni.