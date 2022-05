Amber Heard accusa Johnny Depp: "Ho subito violenze che non potrò dimenticare"

Amber Heard sale sul banco dei testimoni del processo in Virginia

Amber Heard passa al contrattacco. Dopo la lunga deposizione di Johnny Depp, durata diversi giorni, tocca all’attrice raccontare la propria verità. E la sua versione contiene accuse durissime nei confronti dell’ex Pirata dei Caraibi: "Sono qui perché il mio ex marito mi ha fatto causa. Faccio fatica a trovare le parole per descrivere quanto questo sia orribile doloroso. È orribile per me stare qui per settimane e rivivere tutto".

"Johnny Depp mi ha picchiato e non lo dimenticherò mai"

Amber Heard insiste nel raccontare Johnny Depp come un uomo violento: "Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano. C'era un barattolo di cocaina vicino". L’attrice ha aggiunto che l’ex marito le avrebbe chiesto scusa per l’accaduto, giurando che cose del genere non si sarebbero ripetute: “Pensavo di aver messo a bada questo mostro".

Amber Heard & Johnny Depp: c’eravamo tanto amati

Amber Heard, rispondendo alle domande del suo team legale, ha raccontato anche dei giorni felici della sua storia con Johnny Depp: “Eravamo innamorati. Stare con lui era una assoluta magia. Sentivo che

quell'uomo mi conosceva, mi vedeva, come nessuno prima di lui. Quando ero con Johnny mi sentivo la persona più meravigliosa del mondo. Mi faceva sentire vista. Mi faceva sentire come se valessi un milione di dollari". Amber Heard sta cercando di ridare lustro alla sua immagine, messa a dura prova da quanto Johnny Depp ha detto nel corso di questo processo. È piuttosto indicativo il fatto che la protagonista di “Aquaman” abbia da poco licenziato i suoi pr manager, infuriata per i pesanti titoli degli articoli che la riguardano e per le critiche ricevute sui social network, che segnalano come l’opinione pubblica americana sia schierata dalla parte del suo ex marito, che l’ha denunciata per diffamazione.

Le violenze sullo yacht venduto a J. K. Rowling

L’attrice ha raccontato di un viaggio in barca alle Bahamas con Johnny Depp e i due figli che l’uomo ha avuto da Vanessa Paradis. Secondo il racconto di Amber Heard, Depp sarebbe stato spesso ubriaco e nervoso anche perché era sul punto di vendere il suo yacht alla scrittrice J. K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, e il suo comportamento spaventava i figli. Depp avrebbe incolpato della situazione la Heard, arrivando a minacciarla di morte: "Mi prese per il collo e restò così per un minuto dicendo che avrebbe potuto ammazzarmi e che ero un imbarazzo per lui". Amber avrebbe poi lasciato lo yacht in elicottero, con la figlia di Johnny in lacrime.

