Chi è Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp: vittima di violenza o carnefice?

Amber Laura Heard, ex moglie e ora nemica giurata di Johnny Depp



Nata a Austin, nel Texas, il 22 aprile 1986, Amber Heard ha origini inglesi, irlandesi, scozzesi e tedeschi. Figlia di un imprenditore e di una impiegata, ha frequentato la scuola privata St. Michel's Chatolic Academy, che però ha abbandonato a soli 16 anni. Pur senza un diploma in tasca, è riuscita a costruirsi una carriera: quella di fotomodella, che l’ha portata a trasferirsi a New York. Nella Grande Mela ha coltivato il suo vero sogno: diventare attrice. Dopo le prime comparse in video musicali, serie tv e qualche film, ha iniziato a farsi conoscere in alcune puntate di The Mountain e The O.C.. Nello stesso anno, il 2004, ha debuttato nel film Friday night lights. Dopo vari ruoli minori, tra cui un episodio della serie crime Criminal minds, ha partecipato a North Country - Storia di Josey con Charlize Theron e in Alpha dog.

Amber Heard: i film che l'hanno resa famosa

Persi 12 kg per esigenze di scena, si è affermata con la serie tv Hidden palms, a cui hanno fatto seguito Strafumati, Never black down - Mai arrendersi, Californication e The Joneses con Demi Moore. Dopo The Informers - Vite oltre il limite, del 2009, ispirato a un romanzo di Bret Easton Ellis, nel 2010 è produttrice e protagonista del film indipendente And soon the darkness e poi del successo dell’horror The ward - Il reparto, diretto da John Carpenter. Sempre nel 2010 fa coming out, dichiarandosi bisessuale.

Amber Heard e Johnny Depp: l'inizio della storia d'amore

Nel 2011, la svolta. Dopo il successo di Drive Angry, accanto a Nicolas Cage, recita con Johnny Depp in The rum diary - Cronache di una passione, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore Hunter Stockton Thompson, ed è proprio sul set del film che nasce la loro storia d’amore. Il 3 febbraio 2014 la coppia si sposa con rito civile, a Hollywood. Nello stesso periodo Amber partecipia ai film Syrup, Machete kills e Il potere dei soldi.

Amber Heard e i grandi successi a Hollywood

Magic Mike XXl, del 2015, è un grande successo. Nel 2017 interpreta Mera in Justice league, personaggio che l’anno successivo torna in Aquaman, con Nicole Kidman e Willem Dafoe. Nel 2016, dopo soli 15 mesi di matrimonio, Amber Heard chiede il divorzio da Johnny Depp, formalizzato nel gennaio 2017. Nell’aprile 2021 ha avuto da madre surrogata una figlia, di nome Oonagh Paige Heard.

