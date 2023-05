Roma, anche il bar del Tribunale Civile "dimentica" di fare gli scontrini

Striscia la Notizia ha scoperto che anche al bar del Tribunale Civile spesso non vengono fatti gli scontrini

Un nuovo caso di cattiva di amministrazione denunciato da Striscia Notizia. Dopo il servizio di Jimmy Ghione che ha messo in luce come al bar dell'Agenzia delle Entrate di Roma 6 - Eur Torrino non si facessero gli scontrino, oggi si scopre che non è assolutamente un caso isolato. Pare infatti che la stessa cattiva abitudine sia stata adottata anche dalla caffetteria del Tribunale Civile di Roma.

Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, Jimmy Ghione si è recato nel bar del Tribunale della Capitale e le telecamere di Striscia hanno documentato il viavai di clienti a cui viene sì consegnato il resto ma spesso senza ricevere lo scontrino come prevederebbe la legge. In coda anche un carabiniere in divisa che non sembra interessarsi al problema. "Dopo tutto quello che è successo, proprio in Tribunale ci dimentichiamo di fare gli scontrini?", chiede Ghione al cassiere, che risponde con una sonora risata. Ghione è stato poi scortato fuori dal Tribunale dalle forze dell'ordine.

Dopo il servizio di Striscia il bar dell'Agenzia delle Entrate è stato chiuso e non si esclude che anche quello del Tribunale possa fare la stessa fine.