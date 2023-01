"Andavo a letto con lui, era gentile e attento". L'amante di Messina Denaro

Matteo Messina Denaro e le 5 carte d'identità nel covo di incensurati

Matteo Messina Denaro continua a non parlare. Il boss ha deciso di disertare tutte le udienze nel carcere de L'Aquila dove è rinchiuso dal giorno dell'arresto. Chi invece ha scelto di dire tutto quello che sa è la gente di Campobello di Mazara, preoccupata delle possibili ripercussioni a causa della conoscenza con il capo della mafia. Tra queste persone c'è anche l'amante di Messina Denaro. È andata dagli investigatori - si legge sul Corriere della Sera - dopo aver visto la foto dell’uomo che ha frequentato per mesi. "Non avevo idea della sua vera identità, a me si è presentato con un nome diverso. Non potevo sapere che fosse Matteo Messina Denaro". E racconta una storia d’amore come tante, se non fosse per il protagonista maschile. La coppia si sarebbe vista fino a pochi giorni prima del blitz a casa di lui, l’appartamento di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, in cui il boss ha trascorso l’ultimo periodo da uomo libero, il covo in cui gli inquirenti hanno trovato documenti, telefoni e pizzini.

La donna - prosegue il Corriere - assicura di non aver mai nutrito sospetti, parla dell’ex amante come di un uomo gentile e attento. Chi indaga, però, non è convinto che dica tutta la verità e sta cercando riscontri ai suoi racconti . Ma la donna del padrino, che al momento non è indagata, non è l’unica a essersi rivolta agli investigatori. Dal giorno in cui Messina Denaro è finito in manette in tanti si sono presentati ai carabinieri. Una sfilata di testimoni dopo 30 anni di silenzio. Il ritrovato senso civico, per alcuni di loro, dipenderebbe, però, dal timore di conseguenze giudiziarie. Nella casa del boss, nei suoi cellulari sono stati trovati, infatti, molti numeri di telefono: contatti con persone che Messina Denaro ha frequentato nell’ultimo anno vissuto quasi da uomo qualunque. Risalire alle identità degli interlocutori del capomafia non è difficile. Nel boss del padrino trovati cinque documenti d'identità intestati a persone incensurate, compatibili per età con il capomafia.