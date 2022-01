Annuncia norme antiCovid da Ibiza: Francia, bufera su ministro dell'istruzione

Il ministro Blanquer era in vacanza quando ha comunicato il protocollo anti-Covid che ha fatto infuriare studenti e sindacati

Il ministro dell'Istruzione francese Jean-Michel Blanquer era in vacanza a Ibiza quando ha annunciato il protocollo sanitario anti Covid per il rientro dalle vacanze scolastiche di fine anno. Lo rivela in anteprima il quotidiano di inchiesta Mediapart.

Le misure decise per frenare l'avanzata del virus nelle scuole hanno provocato un'ondata di proteste in Francia, con i sindacati che hanno annunciato scioperi per i prossimi giorni per chiedere di rivedere il protocollo. Non c'e' "niente di straordinario", ha reagito il ministero dell'Istruzione alla notizia,secondo quanto riferisce l'emittente televisiva BfmTv. Blanquer era in un "quadro privato per quattro giorni di vacanze", ha aggiunto il dicastero.

Francia, la risposta del ministro Blanquer: "Pentito di aver scelto Ibiza"

Il ministro dell'istruzione francese Jean-Michel Blanquer risponde alle polemiche sorte dopo la notizia diffusa dal quotidiano Mediapart sul suo recente viaggio a Ibiza, da dove ha annunciato il protocollo sanitario anti Covid per le scuole.

Intervenendo all'Assemblea nazionale, Blanquer ha spiegato di essersi pentito di aver scelto l'isola delle Baleari per il suo carattere "simbolico". "Avrei senza dubbio dovuto sceglierne un'altra", ha detto il ministro in merito alla meta. L'episodio ha sollevato forti critiche da parte delle opposizioni.

"Questa disinvoltura dice qualcosa", ha detto la candidata alle presidenziali di aprile, Marine Le Pen, durante una conferenza stampa. Passare le "vacanze in un luogo paradisiaco mostra un disinteresse per quello che vivono i francesi ha affermato la leader del Rassemblement National. "Non cambiera' niente, il vero responsabile e' (il presidente, ndr) Emmanuel Macron, ha invece detto l'ultraconservatore Eric Zemmour, anche lui in corsa all'Eliseo. La candidata socialista Anne Hidalgo ha puntato il dito contro la "leggerezza" mostrata da Blanquer.