Antonio Di Fazio scarcerato, aveva narcotizzato e stuprato 6 ragazze a Milano

Antonio Di Fazio scarcerato, la rabbia delle ragazze abusate

Antonio Di Fazio è uscito dal carcere dopo 8 mesi di detenzione. La decisione del gip ha fatto esplodere la protesta delle famiglie delle vittime. L'uomo, un imprenditore farmaceutico milanese, è accusato di aver narcotizzato e poi stuprato sei ragazze. Il giudice - si legge sulla Stampa - ha deciso di far uscire di prigione Di Fazio e di fargli fare un percorso curativo in una clinica specializzata, su parere favorevole della procura. Ha suscitato non poca sorpresa che tra i motivi a sostegno della decisione abbia pesato il "forte legame con il figlio che lo avrebbe fatto desistere dal serio tentativo suicidario per impiccagione intentato il 29 settembre scorso". In particolare, il giudice valorizza il percorso psicoterapeutico avviato perché, scrive, "lo ha portato a prendere coscienza della estrema gravità delle condotte tenute e delle conseguenze della sua carcerazione che possono essere determinate a pregiudizio dell’equilibrio emotivo e psicologico del figlio minore. Il pericolo di ricaduta in delitti della stessa natura sembra apprezzabilmente attenuato".

La scelta di far uscire Di Fazio dal carcere - prosegue la Stampa - ha provocato l’indignazione di alcune parti offese e dei loro difensori. C’è chi sta valutando se partecipare ancora al dibattimento, chi invece ha trovato insuperabile la serie di menzogne rifilate dal Di Fazio persino nell’interrogatorio del dicembre scorso quando, ad esempio, affermava che Chiara, l’ultima vittima, studentessa alla Bocconi, si era avvicinata a lui con l’intento di baciarlo. "C’era uno stato di ebbrezza molto elevato in quel momento perché erano già partiti due giri pesanti di, spritz Campari e Tanqueray ed una bottiglia di Amarone della Valpolicella". Peccato che gli esami sull’alcolemia della ragazza al pronto soccorso fossero incompatibili con quegli alcolici, mentre le benzodiazepine erano a livello assai superiore al grado di tossicità.

