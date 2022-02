Ucraina, Putin ha dato l'ok all'attacco. E' guerra in Europa

Lo rivelano i servizi segreti britannici



Il piano del presidente russo Vladimir Putin per prendere il controllo dell'Ucraina e' gia' iniziato, almeno a sentire i servizi segreti britannici. "Le nostre notizie di intelligence sono in linea con quelle degli americani. Putin ha un piano ed e' in corso", ha riferito una fonte.



Secondo il Sunday Times, quattro fonti nel governo hanno riferito di attendersi che l'assalto possa cominciare da un momento all'altro e su piu' fronti, forse accompagnato da una 'guerra lampo' contro la capitale, Kiev. L'intelligence prevede prima alcune operazioni di messinscena e anche scaramucce tra separatisti e truppe ucraine nel Donbass, poi "un'invasione su larga scala".



"Mi aspetto un'operazione d'avvio per cercare di defenestrare il governo a Kiev. I russi hanno posizionato missili da crociera per espugnare la capitale", ha raccontato una fonte.