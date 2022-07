Antonio Spinalbese, la sua nuova fiamma è la designer Giulia Tordini - FOTO

L'ex di Belen, Antonio Spinalbese ha una nuova fiamma, è la designer Giulia Tordini

L'estate di Antonio Spinalbese, ex di Belen Rodriguez cui legame è nata Luna Marì, è sempre più calda. L'ex parrucchiere è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia della stilista Giulia Tordini. La coppia è stata pizzicata a Forte Dei Marmi tra abbracci e caldi baci e l'intesa sembra perfetta. La loro storia è iniziata da poche settimane e l'estate è ancora lunga, ma sembra uno di quegli amori destinati a durare.

Antonio Spinalbese, dopo la storia con Belen ha faticato a riprendersi. Lo abbiamo visto in compagnia della modella Helena Prestes, ma a quanto pare è stato solo un flirt. Al momento, sembra innamorato di Giulia, con cui fa coppia da qualche settimana. Al mare si scambiano sguardi dolci e baci languidi, abbracciati stretti mentre sorridono beati.

La Tordini, 31 anni, è una designer di gioielli, ha una linea tutta sua LEDA MADERA ed è la sorella di Giorgia, fashion designer e socia in affari di Gilda Ambrosio, che a sua volta ha avuto un flirt con Stefano De Martino. Giulia e Antonio Spinalbese sui social scelgono la via della discrezione e non pubblicano scatti di coppia, anche se seminano indizi sul loro amore.