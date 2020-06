ArcelorMittal (ex Ilva): l'azienda vieta l'ispezione ai commissari

ArcelorMittal, azienda vieta ispezione a commissari Ilva

ArcelorMittal non fa accedere al siderurgico di Taranto i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria per l'ispezione programmata in fabbrica e annunciata con preavviso. Fonti qualificate dicono ad AGI che il direttore del personale di ArcelorMittal, Arturo Ferrucci, ha dichiarato che l'azienda "non era pronta" e che la presenza di un gruppo ispettivo di una quindicina di persone costituiva un problema "causa Covid.

ArcelorMittal, l'azienda: disposti a riprogrammare ispezione Ilva

Dopo aver vietato l'accesso ai commissari Ilva per l'ispezione di oggi in fabbrica a Taranto, ArcelorMittal si dice disponibile a riprogrammarla in altra data. "ArcelorMittal comunica che nella mattinata di oggi si sono presentati ai cancelli di Taranto i commissari straordinari dell’ex Ilva per effettuare una visita ispettiva", afferma l'azienda in una nota. "Come già ripetutamente comunicato ai medesimi commissari, oggi sarebbe stato impossibile svolgere l’ispezione richiesta in quanto gli uffici aziendali sono chiusi in concomitanza con la festa nazionale di domani 2 giugno". L'ispezione era stata comunque annunciata con preavviso di 5 giorni. "ArcelorMittal - si evidenzia - conferma la sua disponibilità - già più volte ribadita- a concordare una data successiva per svolgere le ispezioni commissariali".