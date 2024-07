Arezzo, 10 km di coda sull'A1 per un incidente stradale: portata acqua agli automobilisti

Incidente stradale (senza vittime) provoca una cosa lunghissima sulla A1, ad Arezzo: è stata data acqua agli automobilisti per soffrire il caldo

Lungo l'autostrada A1 oggi, lunedì 22 luglio, si è verificato un incidente stradale che hanno provocato dieci chilometri di coda sotto il sole cocente. Gli automobilisti, per evitare che avessero dei malori o che soffrissero troppo il caldo, sono stati riforniti con bottigliette d'acqua dagli uomini delle forze dell'ordine presenti sul luogo. Perché sull'A1, nel tratto nord tra Arezzo e Valdarno, all'altezza del 337esimo chilometro, si è creata una coda lunghissima e durata ore a causa di in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13. Sono rimaste coinvolte tre auto, così come sono rimaste ferite tre persone: due uomini di 37 e 54 anni, e una donna di 39, tutti portati in ospedale (uno ad Arezzo e 2 a Montevarchi). Le loro condizioni sono di media gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i Vigili del fuoco, i sanitarid del 118 e la societa autostrade. La situazione è, poi, tornata alla normalità.