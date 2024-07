Incidenti stradali, morti due ragazzi di 23 anni: uno a Napoli e uno a Ragusa

Due 23enni sono morti a distanza di poche ore in due incidenti stradali. Il primo è avvenuto in provincia di Napoli, il secondo in quella di Ragusa

Due giovani morti in strada nella giornata di oggi, martedì 16 luglio 2024. Si tratta di due 23enni deceduti in due incidenti stradali distinti. Il primo si è schiantato a bordo del suo scooter contro un palo. È successo verso le 3:30 di mattina a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. In via Alberi, luogo dell'incidente, sono intervenuti subiti i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento per stabilire le dinamiche dell'incidente. Sembra che poco prima dello schianto, e per cause ancora in corso di accertamento, il 23enne a bordo del proprio scooter abbia perso il controllo del mezzo impattando contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il giovane è stato trasferito nell’ospedale di Sorrento dove è deceduto. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta.

Il secondo incidente della giornata, invece, è avvenuto lungo la strada Ragusana che collega Catania con Ragusa. Ancora un ragazzo di 23 anni ha perso la vita impattando con la sua auto contro un tir. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Carlentini, il 23enne era alla guida di una Golf che, per cause da accertare, si è scontrata con un camion in mattinata. Il giovane, originario di Lentini, nel Siracusano, è deceduto poco dopo mentre il tir è andato in fiamme. La strada è stata chiusa al traffico in tutte le direzioni di marcia.