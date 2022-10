Arrestati i trapper Baby Gang e Simba La Rue. Aggressioni con pistole a Milano

Baby Gang e Simba la Rue in manette: gambizzati giovani senegalesi

Due famosi trapper di Milano sono finiti in carcere con altre sette persone, sono accusati di diversi reati. Si tratta di Baby Gang e Simba La Rue, finiti in manette per aver preso parte a una violenta rissa con l’uso di armi da fuoco, avvenuta all’alba del scorso 3 luglio nella zona della movida di corso Como a Milano. Stando alle indagini congiunte della polizia e dei carabinieri, coordinati dalla procura ordinaria e quella dei minorenni, il gruppo legato ai due musicisti, Zaccaria Mouhib e Mohamed Lamine Saida, avrebbe teso un agguato a due ragazzi senegalesi fuori dal un locale di via Alessio di Tocqueville a Milano.

Durante la rissa, innescata da una spinta a una ragazza, erano stati esplosi alcuni colpi di pistola che hanno ferito alle gambe i due bersagli. Nell’aggressione sono stati anche colpiti con calci, pugni e con le stampelle utilizzate da Simba La Rue a causa dell'aggressione subita il giugno precedente. I due giovani trapper sono finiti in carcere, così come altri sette loro amici. Solo per uno dei maggiorenni sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono accusati, a vario titolo, di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo.