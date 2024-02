Roma, arrestato per corruzione Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro

Corruzione, arrestato a Roma Gabriele Visco: il figlio dell’ex ministro ai domiciliari

Quattro persone, tra cui Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro Vincenzo Visco, sono state messe agli arresti domiciliari a Roma per corruzione e traffico di influenze illecite. Le misure cautelari sono state emesse nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma e sono state eseguite dai finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria. Coinvolti anche due imprenditori e un avvocato, l'inchiesta riguarda presunte manipolazioni in una gara d'appalto milionaria, con l'obiettivo di favorire un imprenditore vicino a Gabriele Visco.

La Procura ha affermato che l'ex dirigente pubblico avrebbe agevolato l'assegnazione dell'appalto in cambio di denaro e altre utilità. Inoltre, secono quanto riporta il Corriere della sera, è stata contestata a Visco l'accusa di aver affidato un incarico di consulenza ad un avvocato per un importo di 230mila euro, ottenendo la retrocessione di parte dei compensi per prestazioni mai effettuate.

"L'indagine – spiega una nota della Procura – ha consentito di ipotizzare un sistema di relazioni illecite diffuso e consolidato nel quale un ex dirigente pubblico, con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe favorito, a fronte di denaro e di altre utilità, l'aggiudicazione di un bando di gara di oltre 4 milioni di euro a una società riconducibile a un costruttore e tentato di agevolare l'assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest'ultimo". In questo ambito sarebbe emersa inoltre, continua la nota, "una vicenda corruttiva nella quale l'ex dirigente avrebbe affidato un incarico di consulenza (per un importo di 230mila euro) presso l'ente in cui era impiegato a un avvocato di sua conoscenza, ottenendo la retrocessione di parte dei compensi fatturati dal legale per prestazioni in realtà mai effettuate".

Chi è Gabriele Visco

Classe 1972, Visco è nato a Roma. Nel luglio 2007, dopo aver maturato esperienza presso Telecom, ha iniziato a lavorare presso Invitalia. La sua carriera è stata caratterizzata da un rapido successo all'interno della società controllata da via XX Settembre, che si occupa di investimenti e di impresa. Inizialmente entrato come consulente, Visco Jr ha guadagnato rapidamente posizioni fino a diventare dirigente della società, all'epoca guidata da Domenico Arcuri. Un'ascesa che ha generaro anche diverse polemiche, considerando il suo legame familiare con Vincenzo Visco, ex ministro delle finanze nei governi Prodi e D'Alema, nonché al vertice del ministero dell'economia durante il governo di Romano Prodi tra il 2006 e il 2008.