Attacco hacker in corso alla Regione Lazio, chiesto il riscatto in Bitcoin

La Polizia Postale consegnera' nelle prossime ore in procura una prima informativa sull'attacco hacker subito dalla Regione Lazio. Stando a quanto appreso dall'AGI, gli autori dell'Attacco, forse un'organizzazione internazionale, hanno avanzato la scorsa notte una richiesta di riscatto in bitcoin. Sono in corso verifiche da parte degli investigatori della Postale.

Arriva quindi dall'estero il violento attacco che e' in corso da almeno 24 ore e ha preso di mira il Ced della Regione Lazio che ha disattivato anche quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. E' il primo tassello degli accertamenti che la polizia postale sta svolgendo in coordinamento con la Procura di Roma. Al momento non e' stata ancora circoscritta l'area geografica da cui sono partiti i malware che hanno infettato i server regionali.

Alle 15 il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti riferira' alla stampa gli sviluppi. La conferenza stampa si tiene nella sala Tevere della sede della Giunta regionale in via Cristoforo Colombo 212.

"La campagna di vaccinazione non si ferma e nella giornata di ieri sono stati somministrati 50mila vaccini, nonostante il piu' grave Attacco informatico subito. Fino al 13 agosto ci sono oltre 500mila cittadini che hanno la loro prenotazione e possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell'orario indicato in precedenza". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanita' e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato che aggiunge: "I tecnici sono al lavoro per riattivare in sicurezza anche le nuove prenotazioni e nessun dato e' stato trafugato. Siamo in contatto costante con la struttura commissariale per garantire agli utenti che si vaccinano di avere il green pass secondo le consuete modalita'".

Sara' molto difficile consentire ai sistemi informatici della Regione Lazio di riprendere a funzionare dopo l'Attacco hacker che ha preso di mira il Ced. E' quanto si apprende da ambienti investigativi secondo i quali allo stato l'unica soluzione per far ripartire i servizi in sicurezza e' quella di mettere in piedi un sistema parallelo.