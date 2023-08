Attraversa il Paese per un uomo conosciuto online: donna uccisa per gli organi

Donna uccisa e smembrata per i suoi organi dall'uomo conosciuto online

Ha percorso oltre 4mila chilometri per incontrare quell'uomo conosciuto online, ma non è più tornata a casa. Blanca Arellano, messicana di 51 anni, è stata uccisa e smembrata, mentre l'uomo con cui si frequentava è stato arrestato "con l'accusa di traffico di organi umani" e sarà presto processato.

La donna aveva coltivato per mesi una relazione virtuale con Juan Pablo Jesús Villafuerte, 37 anni, studente di medicina umana e biotecnologia. I due si era conosciuti su un'app per incontri e pian piano Blanca si è affezionata a quel ragazzo. Fino a decidere di prendere un aereo e viaggiare per quasi 5 mila chilometri, da Città del Messico a Lima, in Perù, per vederlo dal vivo.

