Sofia Castelli, mail contro l'avvocata del killer: 'Perché lo difendi?'

L'avvocata Marie Louise Mozzarini è stata raggiunta da diversi messaggi di "sdegno, dissenso e biasimo", come lei stessa li ha definiti, per aver ricevuto e accettato l'incarico di difendere Zakaria Atquaoui, il 23enne italo-marocchino che ha confessato di aver ucciso la ex fidanzata sabato scorso a Cologno Monzese, in provincia di Milano. In suo sostegno è intervenuta la Camera penale di Monza, che ha espresso "solidarietà alla collega", destinataria di "singolari richieste da parte di privati cittadini che la invitano a non assicurare al proprio assistito quelle garanzie processuali che spettano, per legge, a ciascun indagato".

Camera penale: continue richieste di abbandonare l'incarico

Il direttivo della Camera penale fa sapere che all'avvocata arrivano anche continue richieste di abbandonare l'incarico "ignorando come la difesa di ufficio non preveda, ovviamente, tale possibilità". Ciò che gli "indesiderati commentatori" non considerano, prosegue la nota, è che "l'assistenza di un difensore sia prevista come obbligatoria e irrinunciabile dallo stesso Stato titolare della funzione punitiva, in attuazione del principio di inviolabilità del diritto di difesa richiamato dalla Costituzione".