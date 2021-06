Austria, passione ad alta quota sulle Alpi ma una webcam riprende tutto

Sesso sulle Alpi a duemila metri di altezza e senza sguardi indiscreti all'orizzonte, o così pensavano i due amanti prima di scoprire la webcam nascosta

Il momento romantico si è presto trasformato in un "siparietto hot" virale sui social. E' successo nel Parco Nazionale delle Nock Mountain, la catena montuosa più occidentale e più alta delle Alpi Gurktal, in Austria. La cam, con scatti fotografici ogni 20 minuti, ha ripreso i due alpinisti in intimità per l'intero incontro, dal momento in cui si godevano il ​​panorama a quello successivo senza veli, a quello in cui sono andati via. Lo scatto è stato diffuso online da qualcuno, e in breve di è diffuso ovunque. In Austria qualsiasi registrazione di luoghi pubblici è strettamente regolamentata e nella maggior parte dei casi vietata con sanzioni per eventuali violazioni ma il gestore dell'impianto ha tenuto a precisare che le telecamere panoramiche e meteorologiche non sono considerate telecamere di sorveglianza poiché non trasmettono continuamente le registrazioni ma solo fotogrammi.