Avellino, il cellulare cade nella vasca da bagno: 16enne morta folgorata

Avellino, muore a 16 anni folgorata dal suo cellulare caduto nella vasca da bagno

Choc a Montefalcione, un piccolo comune in provincia di Avellino. Una ragazza di 16 anni, Mariantonietta Cutillo, è stata ritrovata priva di vita nella vasca da bagno folgorata dal suo cellulare. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri sembra che la minore stesse parlando al telefono - che era sotto carica - con una sua amica, quando l'apparecchio le è scivolato di mano e ha innescato il corto circuito dopo essere finito in acqua.

A dare l'allarme è stata proprio l'amica dell'adolescente. Ma quando i genitori sono arrivati a casa, la sedicenne era già morta. Inutile il tentativo di rianimazione del personale del 118, richiesto tempestivamente dalla famiglia. Il corpo della ragazza è stato portato all'ospedale Moscati di Avellino, in attesa dell'incarico per l'esame autoptico e la designazione del medico legale. Sarà ora l'autopsia a dare maggiori indizi sulle cause del decesso e sulla dinamica del tragico incidente.

