Azzolina, ironia social sugli 'imbuti'. Spopola Guzzanti in versione Vulvia

“La scuola non è un travaso di conoscenze. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro”, la frase pronunciata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina durante la conferenza stampa sulle modalità della Maturità 2020 è diventata virale sui social. Le parole erano un invito ai docenti a perseguire metodi d’insegnamento più virtuosi. Ma sono stati tanti i commenti ironici, al punto che la stessa ministra dell’Istruzione è tornata sull'argomento per chiarire che le sue parole erano state fraintese: “L’imbuto di Norimberga è una metafora sull’apprendimento molto nota nel mondo della scuola: uno studente a cui vengono ‘versate’ nozioni in testa attraverso un imbuto. L’apprendimento non funziona così, i docenti lo sanno bene, ed è ciò che intendevo dire quando ho rievocato l’immagine dell’imbuto durante la conferenza di sabato”, ha scritto la Azzolina su Facebook. “Qualcuno mi ha preso alla lettera soffermandosi sul fatto che gli imbuti non si riempiono ma si usano per riempire. Capisco bene che si possa prestare a facili ironie, ci rido su anch’io. Ma ci tengo a tranquillizzare sul fatto che al Ministero non abbiamo provato ad infilare imbuti in testa ai ragazzi versandoci dei libri (liquefatti ovviamente), prima di dire che non funzioni…Per fortuna chiunque può informarsi su questo concetto usando un semplice motore di ricerca”.

Nel frattempo però la frase degli imbuti ha ricordato Vulvia, il personaggio creato da Corrado Guzzanti della presentatrice di un canale tv educativo con la fissa per gli imbuti.

Corrado Guzzanti: "Vulvia, su Rieducational Channel: 'mbuti'". Video

AZZOLINA E LE IRONIE SOCIAL SUGLI IMBUTI

riempire imbuti è come giocare partita con supertele controvento



#Azzolina — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) May 19, 2020

Infatti viene riempito lo studente, non l’imbuto.

C’è anche il disegnino, lo ha pubblicato lei, Ministro. https://t.co/QIT4jfRrqZ — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) May 20, 2020