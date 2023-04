Bancomat impazzito regala banconote da 300 e 400 euro

Foggia, bancomat regala soldi. Folla impazzita: è servito anche l'intervento della polizia

Sabato 1 aprile uno sportello bancomat "Impazzito" ha regalato soldi ai cittadini di Foggia: una scena incredibile è avvenuta nelle vie centrali. In pochi minuti decine di persone si sono accalcate per raccogliere i soldi generosamente elargiti dalla macchinetta. Tanto che è stato necessario l'intervento della polizia per riportare tutto alla normalità. Il direttore della banca ha anche urlato disperato: "Sono rovinato, aiutatemi con una raccolta fondi". Ma niente panico. In realtà era un pesce d'aprile: lo scherzo è stato fatto dalla pagina Facebook "Voce di Foggia" ai suoi follower.