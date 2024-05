Bari, scoppia un nuovo caso: il rettore si è raddoppiato lo stipendio

Bari, il caso del rettore Stefano Bronzini divide. Ma la legge glielo consente

Bari continua ad essere al centro delle cronache. Oltre alle inchieste giudiziarie che hanno travolto il Comune e il noto caso Decaro-Emiliano relativo a quel presunto incontro con la sorella del boss, ora nel capoluogo pugliese è scoppiata una nuova polemica, questa volta proveniente dall'Università di Bari, che ha provocato la protesta di sindacati e direttori di dipartimento dell'ateneo. Il rettore Stefano Bronzini - riporta Il Corriere della Sera - ha infatti deciso di raddoppiarsi lo stipendio. Dopo il cda del 29 aprile, si è concluso l’iter interno all’ateneo che ha dunque presentato la richiesta al Mef. Se a Roma dovessero ritenere che ci sono le condizioni per procedere, Bronzini vedrà crescere la sua attuale (e annuale) indennità da 71 mila a 160 mila euro lordi, con effetto retroattivo anche sul 2022 e il 2023.

Si tratta - prosegue Il Corriere - di una possibilità offerta dal decreto Draghi, precisamente dal Dpcm 143 del 2022. Ma per le università pugliesi è tutt’altro che una novità. "Tutti i capi delle università italiane - sostiene Bronzini - dovrebbero tutelarsi con un’assicurazione che sia in grado di coprire i costi delle responsabilità". Tra gli insoddisfatti parte dei sindacati — ma lo Snals sostiene che "un rettore è un lavoratore come altri e va tutelato" — insieme ai direttori di dipartimento. Michele Poliseno, segretario nazionale aggiunto Fgu-Gilda, spiega: "Bronzini su questo argomento non si è mai voluto confrontare con noi".