Benno, ha ucciso e buttato nel fiume i genitori. Ma su Fb ha centinaia di fan

Neumair Benno ha confessato il duplice omicidio dei genitori a Bolzano. Li ha strangolati con la stessa corda, poi li ha messi in duesacchi, caricati in macchina e buttati nel fiume. Ma nonostante tutto questo il killer ha un grosso seguito sui social. Una coppia di ragazze - si legge sulla Stampa - ha fondato un gruppo su Facebook dal titolo che toglie spazio alla fantasia e, soprattutto, alla speranza: “Le bimbe di Benno”. Ovvero una community privata composta da chi vede in questo assassino un idolo, un uomo da amare e chissà, magari un domani, nella discesa negli inferi della provocazione, un esempio da seguire. Per chi avesse ancora qualche dubbio nella pagina iniziale gli amministratori specificano che "il gruppo è dedito all’adorazione del mio amore Benno Neumair".

Il gruppo sta crescendo - prosegue la Stampa - con ormai oltre 600 iscritti. Chi entra per curiosità. Chi si scandalizza. Chi, evidentemente, perché aderisce all’obiettivo del gruppo, l’adorazione del narciso assassino. Che si tratti o meno di una bravata o di un atto dimostrativo, interessa davvero poco, a iniziare da chi ha visto stravolta per sempre la propria esistenza dal duplice omicidio. Si pensi solo a come accoglierà questa notizia la sorella di Benno, Madé, la ragazza dal volto dolce che ha perso l’intera famiglia in una manciata di settimane con i genitori buttati nel fiume e il fratello reo confesso dietro le sbarre; ora Madé si trova dei gruppi che inneggiano a chi le ha polverizzato l’esistenza.