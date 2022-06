Lorena Bianchetti, un incidente in tv e impreca: "Ca**o scivolo!" - VIDEO

La presentatrice Lorena Bianchetti durante le riprese dell'ultima puntata del programma scivola e dice una parolaccia

La conduttrice di "A Sua immagine", il programma religioso di Rai1, Lorena Bianchetti si trova a Marsala per registrare l'ultima puntata del programma prima della pausa estiva.

Siamo abituati a vedere la presentatrice sempre composta, ma in questo video che sta facendo il giro del web ripreso e postato sul suo profilo Instagram, sta suscitando l'ilarità dei suoi fan e numerosi commenti.



Dal filmato, per qualche minuto si vede Lorena che ha perso il suo aplomb, quando scivolando dal bordo dell'imbarcazione stava per cadere in acqua. Precisamente, si era seduta provando a mettere i piedi nel mare, ma ha perso l'equilibrio e aggrappandosi con tutte le forze al braccio di un membro dello staff, afferma:"Scivolo! Scivolo! Ca**o scivolo! Riavvicinati perché scivolo! Avvicinati, ti prego! Scivolo! Avvicinati, ca**o!". La presentatrice, poi, una volta ritornata sull’imbarcazione, ha esclamato: "E’ un inizio stupendo!".